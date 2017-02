publié le 22/02/2017 à 15:55

Après avoir été candidat à trois élections présidentielles, François Bayrou s'apprête à franchir le pas pour celle de 2017. Le maire de Pau s'exprime, ce mercredi 22 février, depuis le siège du MoDem face aux journalistes. Il aura laissé planer le doute jusqu'au bout.



En effet, lors de la campagne de la primaire de la droite et du centre, il n'avait pas hésité à afficher son soutien indéfectible à Alain Juppé. Mais la victoire de François Fillon est venue rebattre les cartes pour lui. Depuis, il oscille entre les sous-entendus sur son éventuel candidature ou alors sur un possible ralliement.

L'ancien porte-parole de François Bayrou, Hervé Morin, prédisait une candidature. "Quand on est à 5% (dans les sondages, le score dont est crédité François Bayrou) à huit semaines de l'élection présidentielle, il y a quelque chose qui relève d'un objet non identifié", explique-t-il.

Suivez en direct la déclaration de François Bayrou

16h41 - François Bayrou indique : "Je n'accepte pas et des millions de Français avec moi, que les deux tiers des citoyens n'aient aucune représentation (...) Emmanuel Macron est brillant (...° Je crois que cette alliance peut aider de manière décisive"



16h38 - François Bayrou explique avoir le choix entre se présenter à l'élection française ou se rallier. Le maire de Pau poursuit : "À cette situation exceptionnelle, il faut une réponse exceptionnelle à la hauteur des périls qui menacent notre état. Parce que le risque est immense, que les Français sont désorientés, j'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance (...) Il faut changer les choses et le faire d'urgence. unissons nos forces. C'est sans doute un geste d'abnégation et un geste d'espoir pour notre pays".



Il demande que le programme d'Emmanuel Macron "porte en priorité une loi de moralisation de la vie publique, en particulier de conflits d'intérêts. Je refuse, comme j'ai refusé toute ma vie, que de grands intérêts prennent la vie publique en otage. Je ne céderai rien sur la séparation de la politique et de l'argent".



16h36 - Il ajoute : "Il est répété à longueur de temps, que 'tout le monde fait ça'. Ce n'est pas vrai et c'est une accusation infamante pour les élus français (...) Un peuple qui ne croit plus à sa vie publique est un peuple en danger. Cette situation nourrit le pire des risques : une flambée de l'extrême droite qui fait planer la menace d'un danger majeur pour notre pays et l'Europe (...) Dans cette situation, je mesure ma responsabilité personnelle et celle du courant politique dont j'ai la charge".



16h34 - "J'ai examiné depuis plusieurs semaines, tous les éléments qui permettent de juger de l'état de notre pays. Et je veux vous dire à quel point la gravité de la situation m'a frappé (...) À droite, le dévoilement des affaires révèle l'existence de privilèges et de dérives mais aussi l'acceptation tacite et presque unanime", explique François Bayrou.



16h32 - François Bayrou prend la parole.



16h22 - Éric Woerth a attaqué François Bayrou. Il a jugé qu'il n'avait "pas de leçons de courage politique à donner". "S'il convoque tous les journalistes, c'est peut-être pour dire qu'il sera candidat (...) Ça sera un candidat de plus. On est habitué, il n'y a pas de campagnes présidentielles sans M. Bayrou depuis très longtemps", a-t-il déclaré sur Public Sénat.



15h46 - La candidature de François Bayrou peut-elle nuire à celle d'Emmanuel Macron ?

15h44 - Invité à l'antenne de RTL, Gérard Collomb souhaite que François Bayrou soutienne Emmanuel Macron.