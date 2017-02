François Bayrou réfute tout "marchandage" avec Emmanuel Macron

publié le 23/02/2017 à 09:08

François Bayrou a-t-il rallié Emmanuel Macron sans l'assurance de se retrouver à Matignon en cas de succès ? C'est ce qu'il assure, sur les ondes de RTL, au lendemain de son annonce spectaculaire. "Peut-être que cela va vous étonner, mais je ne pratique pas ce genre de marchandages. (...) Je n'ai pas besoin qu'on me fasse une place", assure-t-il, jeudi 23 février.



"Je ne suis pas au marché en train d'acheter et de vendre. Il s'agit de quelque chose qui touche au destin d'un peuple et j'ai l'intention de m'adresser à ce que ce peuple attend de plus profond en lui", assure le président du MoDem.

S'il ne demande rien, François Bayrou se tient-il malgré tout disponible pour un éventuel poste de premier ministre ? "Je ne me projette pas au-delà de l'élection présidentielle. J'ai toujours récusé les tickets. Je suis contre, parce qu'il faut que chacun exerce ses responsabilités. Il y a un président de la République qui doit constituer des équipes et tenir compte des majorités qui se forment".



Quid des candidats MoDem ? Vont-ils être intégrés dans le contingent des 577 candidats du mouvement "En marche!" ? François Bayrou appelle à une synergie : "Je ne crois pas du tout aux partis uniques. (...) Je crois au pluralisme, à la légitimité de courants politiques qui ont leur histoire, leurs équipes et choisissent de travailler ensemble. C'est plus fructueux, plus riche et plus respectueux".