publié le 09/04/2018 à 20:07

Contre-offensive médiatique d'Emmanuel Macron. S'il choisit d'intervenir maintenant, c'est d'abord parce qu'il y a une demande d'explication présidentielle. Ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé. Il parle moins que ses deux prédécesseurs, donc il y avait une demande. Et puis, il y a une fenêtre qui s'ouvre pour une contre-offensive médiatique qui, en ce moment, n'est pas inutile. Il y a une fenêtre qui s'ouvre parce que sur les deux principaux dossiers, Notre-Dame-des-Landes et la SNCF, on change de phase cette semaine.



Concernant la SNCF, il y a le projet de loi qui commence à être discuté à l'Assemblée nationale, donc on passe des syndicats au politique. Et il y a l'évacuation qui commence concernant les zadistes.

La deuxième chose, c'est que l'on voyait les dirigeants syndicaux et les leaders de l'opposition de plus en plus demander cette intervention présentielle. Et la troisième chose, c'est que sur les deux principaux dossiers, l'opinion est plutôt de son côté : en ce qui concerne la SNCF et l'évacuation des zadistes.