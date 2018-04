Pourquoi Emmanuel Macron va-t-il s'exprimer au "13 heures" de TF1 ?

publié le 07/04/2018 à 21:22

Emmanuel Macron sera l'invité du 13 heures de TF1 jeudi 12 avril. Une heure d'entretien face à Jean-Pierre Pernaut, entrecoupée de reportages et de questions posées par les Français. Un choix étudié et qui s'explique par la situation actuelle dans le pays.



Les réformes d'Emmanuel Macron, les grèves à la SNCF et chez Carrefour, mais aussi le ras-le-bol dans les Ehpad ou à l'hôpital, les mouvements dans les facs... Tout cela s'est transformé en brouhaha. Édouard Philippe et ses ministres manquent de poids politique et n'arrivent pas à se faire entendre. "Face aux protestations sociales, on a du mal à suivre", expliquent même certains électeurs de La République En Marche.

L'action d'Emmanuel Macron a donc besoin d'un moment d'explication. L'ambition du chef de l'État n'est pas de stopper la grève, mais de dire pourquoi il mène toutes ces réformes en même temps. Redire qu'il n'a qu'une ambition : que le pays aille mieux. "Quand on peut prendre un train qui arrive à l'heure, se former, se loger, tout cela est bon pour l'emploi et donc pour la France". Ce mécano de la réforme, Emmanuel Macron n'aura pas trop d'une heure pour en faire la démonstration.

Le choix du 13 heures de Jean-Pierre Pernaut en dit long : c'est le journal le plus regardé à la mi-journée, par les seniors qui ont très mal pris la hausse de la CSG. Le 13 heures de TF1 parle aussi souvent d'un monde rural qui se sent méprisé par le pouvoir ultra centralisé d'Emmanuel Macron.