publié le 09/04/2018 à 18:28

Une nette amélioration du trafic ferroviaire est attendue mardi 10 avril. La circulation reprendra progressivement, après la fin des deux jours de grève des cheminots, mais restera légèrement perturbé sur les lignes Intercités et régionales, a indiqué lundi la SNCF. Les TGV et les trains internationaux circuleront normalement mardi. Sauf pour les Ouigo, seulement 1 train sur 2 sera en circulation. En Ile-de-France, 4 Transiliens sur 5 en moyenne devraient fonctionner, et le trafic des RER A et B sera "normal".



La SNCF prévoit de légères perturbation sur le RER C avec 3 trains sur 5, et 2 sur 3 sur le D. Par ailleurs, 4 TER sur 5 circuleront en moyenne, et 3 Intercités sur 5. Selon les modalités retenues par les syndicats de cheminots, le mouvement de grève contre la réforme ferroviaire qui a fortement perturbé la circulation des trains dimanche et lundi sera suspendu pendant trois jours avant de reprendre vendredi et samedi.

Lundi, un quart des cheminots inscrits au planning étaient en grève en milieu de matinée, selon la SNCF. Mais les conducteurs (75% de grévistes) et les contrôleurs (71%) restaient très mobilisés.

Grève nationale | Point Infotrafic #SNCF du mardi 10 avril. Reprise progressive du trafic pic.twitter.com/2efySLwwoq — SNCF (@SNCF) 9 avril 2018