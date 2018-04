publié le 05/04/2018 à 19:26

Réunion importante au ministère des Transports entre Élisabeth Borne et les syndicats de la SNCF. Au départ, le gouvernement a choisi une bonne tactique qu'il a appliquée avec maladresse. La bonne tactique, c'était d'essayer de déminer en disant dès le départ que l'on ne toucherait pas aux petites lignes, qu'il n'était pas question de remettre en question le statut de ceux qui sont actuellement cheminots.



Avec maladresse parce qu'il y a eu des phrases qui étaient inutilement vexantes pour la SNCF et pour les cheminots. Et puis parce qu'on a gardé, comme si c'était clandestin, l'énorme question de la dette.

Dans un deuxième temps, on a vu qu'il y avait une répartition du travail entre le Premier ministre et Élisabeth Borne. Le Premier ministre incarnait la fermeté, avec courtoisie, et Elisabeth Borne au contraire, c'était celle qui pouvait négocier, moduler et c'est ce qu'elle a fait.

Aujourd'hui, on voit que sur les principes de la réforme, le gouvernement est intangible et que sur les modalités, il y a un peu de grain à moudre.