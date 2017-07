Sondage : Emmanuel Macron et Édouard Philippe n'ont pas convaincu

publié le 05/07/2017 à 05:45

Le fait qu'Emmanuel Macron décide de réunir le Parlement en Congrès à Versailles à la veille du discours de politique générale de son Premier ministre Édouard Philippe avait fait l'objet de nombreuses critiques. Finalement, les deux hommes ont chacun rencontré les plus grandes difficultés à faire passer leur message, comme en témoigne un sondage Harris Interactive pour RMC et Atlantico publié mercredi 5 juillet.



Selon cette enquête d'opinion, le discours d'Emmanuel Macron lundi à Versailles devant les députés et sénateurs réunis en Congrès a convaincu 26% des personnes interrogées, 42% ne se disant pas convaincues et 32% ne se prononçant pas. Le discours de politique générale d'Edouard Philippe mardi devant l'Assemblée nationale a été pour sa part jugé convaincant par 27% des sondés, pas convaincant par 41%, 32% ne se prononçant pas.



Parmi les mesures annoncées, les Français sont à 80% favorables à la baisse de la taxe d'habitation, 79% à la revalorisation de l'allocation adulte handicapé et du minimum vieillesse, 70% à la création de 15.000 places de prison, 62% à la modification du baccalauréat, 52% au paquet de cigarettes à 10 euros et, enfin, 49% au fait de rendre obligatoire les vaccins pour les enfants recommandés par les autorité de santé.



Enfin, une majorité de 52% s'attend à ce que la politique engagée par le gouvernement entraîne une hausse des impôts, 10% s'attendant à une baisse et 38% à aucun changement. Ce sondage a été réalisé en ligne le 4 juillet auprès d'un échantillon de 978 personnes, représentatif des Français de 18 ans et plus (méthode des quotas).