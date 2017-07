publié le 05/07/2017 à 00:00

Un peu moins de 24 heures après la prise de parole du président Emmanuel Macron, devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles, c’était au tour d’Édouard Philippe, le premier ministre, de s’essayer à cet exercice particulier.



Dans une allocution plus succincte, plus détaillée, il a procédé à un catalogue à la Prévert de ses projets : une réforme constitutionnelle pour renforcer l'indépendance des magistrats, un paquet de cigarettes porté progressivement à 10 euros, une réforme du régime européen d'asile commun. Entre autres. Édouard Philippe a fait dans le détail.

Les deux hommes ont déployé des styles vraiment différents : l'un lyrique, l'autre historique, l'un abstrait, l'autre concret. Tant sur le fond que sur la forme, la prise de parole du chef du gouvernement et celle du chef de l’État ont différé.



On refait le monde avec :

- Denis Tillinac, écrivain et éditeur

- Gérard Miller, psychanalyste et chroniqueur

- Ivan Rioufol éditorialiste

- Hélène Pilichowski, journaliste