publié le 04/07/2017 à 12:07

Au milieu de ses envolées lyriques ou des formules surjouées, Emmanuel Macron a également annoncé certaines mesures concrètes. Parmi elles, la fin de l'état d'urgence à l'automne prochain, une réforme du droit d'asile, l'instauration d'une dose de proportionnelle ou encore la réduction du nombre de parlementaires.



Une dernière annonce largement commentée au lendemain de ce rendez-vous exceptionnel à Versailles. "Mesure démagogique" pour les uns, occasion de "renforcer les moyens" du Parlement pour les autres... La décision d'Emmanuel Macron de réduire "d'un tiers" le nombre des députés et sénateurs est diversement appréciée dans la classe politique.

Sur le papier l'idée est séduisante surtout si l'on compare cela avec certains pays. Si la France compte 925 députés et sénateurs, les États-Unis en comptent moitié moins et l'Allemagne seulement 700. Mais la suppression d'un tiers des députés pourrait également entraîner certaines difficultés notables.

Une découpe difficile des circonscriptions

En premier lieu, diminuer le nombre de députés et sénateurs revient à agrandir la circonscription de chacun, avec le risque d'un éloignement, d'une déconnexion des problèmes du quotidien des Français. Des parlementaires hors sol en quelque sorte... Une réalité qui serait amplifiée par la loi sur le non cumul des mandats puisqu'il est dorénavant impossible de porter l'étiquette de maire et de député.



De plus, redécouper les circonscriptions n'est jamais une mince affaire. Cette mission demande énormément de temps et est parfois le fruit de calculs politiciens.

Des économies pas certaines

Côté financier, la réduction du nombres d'élus ne garantit pas certaines économies puisque le budget ne sera pas forcément réduit. Emmanuel Macron ne s'est d'ailleurs en aucun cas engagé dans cette voie-là. Avec un territoire plus grand à couvrir, les parlementaires auront plus de frais de déplacement, plus de courriers à traiter et donc besoin de plus de collaborateurs.



Enfin, cela peut nourrir l'antiparlementarisme. Si un tiers des députés sont inutiles, pourquoi s'arrêter à un tel nombre ? Une limite peut-elle, doit-elle être fixée ?