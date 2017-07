Édouard Philippe évoque la moralisation de la vie publique devant les députés

publié le 04/07/2017 à 16:26

Un vibrant hommage à Simone Veil et au parcours de certains députés de l'Assemblée. Voilà comment le premier ministre Édouard Philippe a débuté son discours de politique générale ce mardi 4 juillet, devant les parlementaires réunis. Mais après cette exorde, il a rapidement embrayé sur le projet de loi de moralisation de la vie publique.



Une moralisation de la vie publique que le président Emmanuel Macron a toujours mise au cœur de son projet. "Il y a des pratiques longtemps tolérées que le peuple français n'accepte plus. Il s’agit de fixer le cap qui permettra d’assainir la vie publique", a déclaré le premier ministre à l’Assemblée nationale.

Si Édouard Philippe souligne la nécessité de ce projet de loi, l’affirmation est nuancée : il a évoqué les progrès faits "en trente ans sous la pression souvent, mais de façon très nette", et rendu un certain hommage au personnel politique : "Nous ne devons jamais laisser discréditer ceux qui ont fait le choix honorable de consacrer leur vie aux concitoyens et à la chose publique".

Un projet qui se fera sans Bayrou

Il rappelle encore l'importance de ce premier projet de loi du quinquennat, présenté le 1er juin par François Bayrou avant sa démission sous la pression des affaires.



Sans évoquer le contenu (suppression du cumul des mandats dans le temps, de la réserve parlementaire et de la Cour de justice de la République notamment...) le premier ministre souligne une légère différence avec le vocabulaire de l'ancien garde des Sceaux. Il préfère, lui, parler de "confiance", "pas de morale". "Je crois au vieux mot romain de vertu, qui comprend rectitude et courage", décrit-il.