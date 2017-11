Six mois d'Emmanuel Macron : "Une présidence au pas de course", estime Alain Duhamel

Demain, le 7 novembre, cela fera exactement six mois qu'Emmanuel Macron a été élu Président de la République. "C'est une présidence au pas de course, une présidence choc, avec un style autoritaire et puis, une véritable fringale de réformes et dans tous les domaines", résume Alain Duhamel.



Pour l'éditorialiste, la principale faiblesse de ce début de quinquennat est "évidemment son image sociale". Une situation qui était "courue d'avance", selon lui. "À partir du moment où on met en pièces des tabous, comme l'ISF ou le Code du travail, évidemment on s'expose à un jugement critique, à la crainte, voire même à la fureur. Il y a des catégories sociales entières qui sont mécontentes : les retraités, qui pour la plupart n'ont pas tort, les fonctionnaires et puis c'est vrai, des classes moyennes dont on verra l'année prochaine si la diminution des prélèvements sociaux compense réellement la CSG ou pas", note Alain Duhamel.

"La question derrière ça, on le voit très bien, c'est de savoir si Emmanuel Macron, qui se présente comme un libéral-social, veut d'abord être libéral pour pouvoir être social ensuite, ou bien si c'est un libéral avec un faux masque social".



Face à ces questions, une chose est certaine, l'objectif suprême de ce quinquennat reste "la transformation de la France". Alain Duhamel juge que ce projet est "le plus ambitieux depuis François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing".