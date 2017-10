publié le 16/10/2017 à 09:56

Emmanuel Macron a tenté de rassurer les retraités lors de son interview sur TF1 et LCI, dimanche 15 octobre. "Pour une majorité d'entre eux, la taxe d'habitation va baisser. Je vous fiche mon billet : cette taxe d'habitation diminuée d'un tiers, elle compensera ces 1,7 point de CSG. Lorsque l'ensemble de cette réforme sera conduite, 80% des retraités gagneront du pouvoir d'achat", a expliqué le chef de l'État.



"J'ai écouté cette interview et j'ai été choqué. Je dois dire qu'aujourd'hui je suis en colère de voir que monsieur Macron reste enfermé dans sa position qui consiste à opposer actifs et retraités", regrette Pierre Erbs, président de la Confédération des retraités. "Il nous a dit agir pour ceux qui travaillent, c'est oublier ceux qui ont travaillé toute leur vie et qui s'attendent à un peu plus de considération", ajoute-t-il.

Pierre Erbs reste sceptique quant à une compensation de la hausse de la CSG par une baisse de la taxe d'habitation. "Cette exonération de la taxe d'habitation elle est applicable à l'ensemble de la population donc il aurait été invraisemblable que ça ne s'applique pas aux retraités. Nous sommes comme tous les citoyens face à des mesures d’exonération de la taxe d'habitation, mais qui ne viennent pas compenser spécifiquement la hausse de la CSG des retraités", explique Pierre Erbs.



"Pour toutes les catégories, il y aura d'actifs, il y aura compensation de la hausse de la CSG, il n'y a que pour les retraités qu'il n'y aura pas de mesure spécifique", dénonce-t-il.