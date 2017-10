publié le 23/10/2017 à 20:50

Les fractures de l'Europe. Après la Catalogne, ce sont la Lombardie et la Vénétie (en Italie du Nord) qui veulent sensiblement accroître leur autonomie. "Les résultats des référendums dans les deux régions les plus riches d'Italie sont inquiétants, mais pas du tout pour les mêmes raisons que pour le référendum d'indépendance unilatérale de Catalogne", souligne Alain Duhamel. "En Italie, les référendums sont parfaitement constitutionnels. D'autre part, ils sont consultatifs. Et enfin, ils ont besoin, pour pouvoir s'appliquer, de faire l'objet d'un vote à la majorité, à la chambre des députés", précise l'éditorialiste.



Alain Duhamel note une différence avec la Catalogne. "L'objectif, ce n'est pas du tout une sécession territoriale. C'est un rêve qui a existé dans le passé, il est dissipé aujourd'hui. En revanche, on peut dire qu'il s'agit d'une sorte de sécession fiscale. Ce qu'ils veulent (les Lombards et les Vénètes, ndlr), c'est que les impôts qu'ils paient soient utilisés beaucoup plus dans leur région et beaucoup moins dans le reste de l'Italie. C'est donc la fin d'une sorte de solidarité", explique Alain Duhamel.

La situation italienne n'a donc "rien à voir avec ce qui se passe en ce moment en Catalogne, où il s'agit bien d'un référendum d'indépendance, où l'on est en dehors de la Constitution et où l'autonomie est suspendue".