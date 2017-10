publié le 25/10/2017 à 19:29

Christophe Castaner a confirmé le 25 octobre, au micro de RTL, qu'il prendrait la tête de La République En Marche dès le mois prochain*. "Emmanuel Macron a consulté et a testé, mais on voit très bien pourquoi Christophe Castaner a été choisi. Il fallait une personnalité politique qui ait un certain poids, une certaine notoriété. Comme porte-parole il a la notoriété et puis il a un poids politique, il a une expérience aussi. Il ne faut pas oublier que parmi les animateurs de REM, il y a beaucoup de débutants, lui ça n'est pas le cas. Il était déjà député sortant", relève Alain Duhamel.



De plus, l'éditorialiste souligne qu'"il fallait quelqu'un qui ait un accent différent de l'accent dominant de LREM". Une formation politique qui, pour Alain Duhamel, "parle pointue, a l'air parisienne, où en tout cas d'habiter dans les métropoles". Face à cela, on trouve Christophe Castaner qui "parle comme on parle dans le midi, avec un accent qui fait rêver au soleil et puis il vient d'une petite ville dans un département rural. Il est populaire parmi ses rangs".

Enfin, l'avantage pour Emmanuel Macron, c'est que Christophe Castaner "envoie un signal politique plutôt de centre-gauche ou de gauche modérée", note Alain Duhamel. Un point non-négligeable alors que le chef de l'État est taxé de président des riches.



*Emmanuel Macron a choisi Christophe Castaner pour être candidat au poste de délégué général de La République En Marche. L'actuel porte-parole du gouvernement pourrait être l'unique candidat à la fonction lors du congrès du parti du 18 novembre.