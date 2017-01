Selon les chiffres communiqués par la Haute Autorité de la primaire, la candidate du Parti radical de Gauche obtient 2,01% des voix. Elle ne sera pas au second tour.

Crédit : JACQUES DEMARTHON / AFP Sylvia Pinel a présenté son projet présidentiel le 5 janvier 2017

par Cécile De Sèze publié le 22/01/2017 à 20:54

Elle était la seule femme de la primaire de la Belle Alliance Populaire, organisée par la gauche. Sylvia Pinel, présidente du Parti radical de gauche (PRG), obtient 2% des voix lors du premier tour du scrutin, ce dimanche 22 janvier 2017, selon les chiffres de la Haute Autorité. Son score fait d'elle la 6e candidate de la course pour devenir la candidate de la gauche à l'élection présidentielle 2017.



Elle est donc éliminée, les deux premiers seulement pouvant poursuivre la compétition. Avec des scores respectifs de 36,12% et 31,24%, ce sont Benoît Hamon et Manuel Valls qui débattront mercredi 25 janvier pour tenter de convaincre les électeurs de gauche de voter pour eux au second tour de la primaire, dimanche 29 janvier. Peu de temps après les résultats, Sylvia Pinel a apporté son soutien à Manuel Valls, "le plus proche de mes convictions".



Sylvia Pinel représentait donc la ligne du Parti Radical de gauche, allié historique du Parti socialiste. Lors des trois débats organisés entre les sept candidats, elle a su se démarquer de ses concurrents notamment en abordant la première le thème des droits des femmes et en défendant l'ouverture de la PMA à toutes les femmes.

Avant de se déclarer candidate à l'élection présidentielle, elle a occupé des fonctions ministérielles sous la présidence Hollande. Elle a d'abord été au ministère de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, puis elle est restée dans le gouvernement suivant formé par Manuel Valls de 2014 à 2016 pour s'occuper du Logement et de l'Égalité des territoires.