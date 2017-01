Selon les premières estimations, l'ancien ministre de l'Éducation national a terminé à la 4e place. Insuffisant pour se qualifier au second tour de la primaire de la Belle Alliance.

Crédit : GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP Vincent Peillon a voté pour la primaire de la gauche, à Paris le 22 janvier 2017

par Claire Gaveau publié le 22/01/2017 à 20:44

Les résultats du premier tour sont tombés. Vincent Peillon, qui a surpris la classe politique en se présentant à cette primaire de la gauche, ne sera pas de la partie. Selon les premières estimations communiquées par la Haute Autorité, l'ancien ministre de l'Éducation nationale a obtenu 6,82% des voix et termine ainsi à la quatrièmr place.



Parmi les sept candidats sur la ligne de départ au début de la primaire de la Belle Alliance, seuls Benoît Hamon et Manuel Valls peuvent continuer à rêver de l'Élysée. Avec respectivement 35,21% et 31,56% des voix, ils se sont qualifiés pour le second tour, organisé dimanche 29 janvier. Avant cette date, les deux candidats devront se livrer dans un ultime débat en face à face prévu mercredi 25 janvier.

L'ancien ministre de l'Éducation nationale, largement décrié pour la réforme des rythmes scolaires, a proposé un programme tourné vers l'Europe. Il souhaite notamment "relancer le moteur franco-allemand" et "construire ensemble un New Deal européen". Sur la scène nationale, Vincent Peillon met l'accent sur la légalisation de l'aide médicale à mourir, sur la réduction de la part du nucléaire à 50% d'ici 2025 mais surtout sa volonté d'interdire le diesel d'ici 2025.