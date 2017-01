Selon les premières estimations communiquées par la Haute Autorité, le président du Front démocrate obtient 1,01% des voix. Il ne sera pas au second tour.

Crédit : JOEL SAGET / AFP Jean-Luc Bennahmias

par Cécile De Sèze publié le 22/01/2017 à 20:46

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Il était l'un des candidats les moins connus de la primaire de la Belle Alliance Populaire organisée par la gauche. Jean-Luc Bennahmias obtient 1,01% des voix pour le premier tour du scrutin dimanche 22 janvier 2017, selon les premières estimations communiquées par la Haute Autorité. Le député européen et président de son parti, le Front démocrate, arrive en dernière position et il ne sera donc pas présent au second tour, dimanche 29 janvier prochain.



Avec des scores respectifs de 36,12% et 31,24%, ce sont Benoît Hamon et Manuel Valls qui débattront mercredi 25 janvier pour tenter de convaincre les électeurs de gauche de voter pour eux au second tour de la primaire, dimanche 29 janvier. Le vainqueur de l'élection sera candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu les 23 avril et 7 mai prochains.

Lors des trois débats organisés en un peu plus d'une semaine en vue de cette primaire, Jean-Luc Bennahmias a su se faire remarquer par les électeurs avec un tempérament trempé et une attitude décontractée. Dans son programme, il a clairement pris position pour la légalisation du cannabis en distinguant l'usage récréatif et thérapeutique. Il s'est également fait le défenseur des petits candidats pendant le premier débat, le 12 janvier dernier.