publié le 16/04/2017 à 15:40

"Aucune menace n'est écartée." Dans un contexte de risque terroriste prégnant, le scrutin présidentiel des 23 avril et 7 mai s'accompagnera d'un dispositif sécuritaire renforcé. Le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl a annoncé, dans un entretien accordé au Journal du Dimanche et publié le 16 avril, le déploiement de quelque 50.000 policiers et gendarmes. Appuyés par les militaires de l'opération Sentinelle, ces derniers auront pour mission d'assurer la sécurité de l'élection présidentielle et d'empêcher les éventuels "débordements venant d'extrémistes de tous bords", lors du premier et du second tour, mais également entre ces deux dates cruciales de l'élection présidentielle.



Objectif affiché par le ministre : "Permettre au suffrage universel de s'exprimer librement et sereinement". La menace terroriste est "permanente et de haut niveau, comme en atteste la multiplication des actes à Londres, Stockholm et ailleurs", rappelle-t-il, en affirmant que "19 interpellations antiterroristes" ont eu lieu en mars en France, placée sous l'état d'urgence depuis les attentats jihadistes de novembre 2015 qui ont coûté la vie à 130 personnes et fait plus de 300 blessés.

Une sécurité en ligne comme dans les rues

Le dispositif de 50.000 officiers de police et de gendarmerie permettra de sécuriser l'ensemble des 67.000 lieux de vote. "J'ai adressé en ce sens une circulaire à l'ensemble des préfectures tant sur les mesures de prévention à prendre que sur les éventuelles interventions en cas de difficultés", développe Matthias Fekl dans Le JDD. Face aux risques de mobilisation que pourraient susciter les résultats, comme la présence de Marine Le Pen pour le second tour, le ministre de l'Intérieur appel au respect du choix démocratique. "Quel que soit le scénario, la République ne saurait tolérer des troubles à l'ordre public", affirme-t-il. "Il peut y avoir des débordements venant d'extrémistes de tous bords. Mais nous envisageons aussi de fortes mobilisations citoyennes et sincères dont il faudra assurer le bon déroulement", explique-t-il.

La sécurité devra également être à la hauteur pour la transmission des résultats, dont Matthias Fekl assure qu'elle a été renforcée afin d'éviter tout piratage informatique. "Nous avons travaillé avec l'Anssi (Agence nationale de sécurité des systèmes d'information) pour mettre en place un système fiable. Le 31 mars, ce système a pu être homologué. Tous les résultats seront centralisés au ministère de l'Intérieur, et authentifiés", promet-il, rappelant que, pour les législatives qui se dérouleront les 11 et 18 juin, le vote électronique des Français de l'étranger a été annulé "car les conditions de sécurité n'étaient pas réunies".