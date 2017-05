"The Guardian" du lundi 8 mai Crédits : The Guardian | Date :

Les Français ont voté. Dimanche 7 mai, Emmanuel Macron est devenu le 8e président de la Ve République avec 66,06% des voix, selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. De son côté, Marine Le Pen a recueilli 33,94% des suffrages, le meilleur score du Front national jamais enregistré sous la Ve République. La presse internationale a suivi de près cette élection présidentielle, qui a lieu dans un contexte particulier après le Brexit au Royaume-Uni et l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Si tous soulignent la victoire historique du plus jeune président de la Ve République, inconnu de la sphère politique il y a encore deux ans, ils rappellent également que le président accède au pouvoir dans un pays divisé.



À l'image du quotidien britannique The Guardian qui titre en une de son édition du lundi 8 mai : "Macron wins French presidency - but a country remains divided" ("Macron remporte l'élection présidentielle française, mais le pays reste divisé"). The Times a choisi le terme "raz-de-marée" pour qualifier la victoire du nouveau président élu en publiant une photo de la foule en liesse sur l'esplanade du Louvre, à Paris. Selon The Daily Telegraph, la victoire d'Emmanuel Macron "amène des nuages au-dessus du Brexit".

Plus sobrement, le quotidien espagnol El Mundo consacre également sa une au fondateur d'"En Marche", en publiant une photo du président élu saluant la foule, les deux bras levés. En Allemagne, le quotidien Berliner Kurier écrit "Vive l'Europe", tandis que sur son site web, Die Welt publie une photo d'Emmanuel Macron faisant un clin d'œil. "Chapeau, Monsieur le Président", titre le journal d'outre-Rhin.