Florian Philippot plaide pour "une nouvelle force politique" rassembleuse

publié le 08/05/2017 à 07:54

Battue au second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen a toutefois réalisé un record pour le Front national, en termes de voix (10,637 millions). Vice-président du Front national, Florian Philippot est heureux de ce "record historique pour la grande famille patriote" malgré la prétendue "ligue du système" et le supposé "unanimisme parmi l'oligarchie pour M. Macron, soutenu par tout le monde bancaire, tout le monde financier et tout le monde médiatique."



Après la publication des résultats, la candidate du Front national, qui a fait alliance avec Nicolas Dupont-Aignan lors de l'entre-deux-tours, a annoncé "une transformation profonde du parti". "Il est temps de mettre en place une nouvelle force politique pour être encore plus rassembleur." Un congrès devrait entériner le projet dans les prochains mois. Pour l'heure, la bataille des législatives, pour lesquelles aucun "objectif chiffré" est annoncé par Florian Philippot, commence. "Aujourd'hui, il y a une seule force structurée pour être l'opposition. Croyez-vous que LR sera une opposition ? Je ne parle même pas du Parti socialiste, qui est presque cliniquement mort", peste-t-il.

Le débat de l'entre-deux-tours peut-il expliquer cette défaite ? Plus de 10 millions de voix séparent les deux candidats. Florian Philippot n'en démord pas. "Marine Le Pen peut être très fière de sa campagne. Je trouve que Marine a été pugnace. Elle a pu dévoiler le vrai visage de M. Macron, qui retrouve autour de lui tous les sortants de la vie politique depuis trente ans."