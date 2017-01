Le président du Front démocrate a regretté une différence de traitement entre les grands et petits candidats au cours du débat et pendant la campagne.

12/01/2017

Candidat peu connu du grand public, Jean-Luc Bennahmias a tenu à pousser un coup de gueule ce jeudi 12 janvier, lors du premier débat de la primaire de la gauche. Le président du Front démocrate a dénoncé une différence de traitement entre les petits et grands candidats, tout au long de la campagne, mais aussi lors du débat.



Celui-ci a estimé que les questions posées aux sept candidats n'étaient pas du même niveau, selon leur niveau de "popularité". Il a également relevé "le retard (du temps de parole, ndlr) accumulé par ceux qu'on appelle les trois petits candidats (Pinel, de Rugy et Bennahmias, ndlr)".



"il n'y a pas ici des candidats qui ont la parole sur les grands sujets et d'autres qui parleraient de sujets annexes", a lancé Jean-Luc Bennahmias à Élizabeth Martichoux, Gilles Bouleau et Matthieu Croissandeau. "Nous avons autant d'idées à cette tribune que l'ensemble des candidats qui sont présents", a-t-il martelé. Un reproche auquel, le journaliste de TF1 a répondu en évoquant "le chronomètre" comme seul indicateur pour accorder le temps de parole aux différents candidats.