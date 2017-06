Stéphane Travert nommé ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

publié le 21/06/2017 à 20:16

Il venait d'être élu député dans la troisième circonscription de la Manche sous l'étiquette La République En Marche (REM), avec 66,16%. Trois jours après son élection, Stéphane Travert devient ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation à la place de Jacques Mézard, lui-même nommé au ministère de la Cohésion des territoires. Adhérent au Parti socialiste (PS) depuis 1988, alors âgé de 19 ans, il soutient Emmanuel Macron depuis 2016, raconte France Bleu Cotentin.



Stéphane Travert est également conseiller régional depuis 2010. À l'Assemblée nationale, il était membre de la commission pour les Affaires culturelles et l'éducation pendant la précédente législature. Délégué national du mouvement politique du nouveau président de la République, il avait endossé la charge de porte-parole d'Emmanuel Macron et faisait partie du cercle rapproché du chef de l'État lors de la campagne présidentielle, relate Ouest-France.



Âgé de 47 ans, marié et père de deux enfants, il a occupé un poste de cadre commercial dans l'industrie en début de carrière, avant de devenir chef de cabinet de Philippe Duron, député-maire socialiste de Caen, en 2006. Année au cours de laquelle il a également intégré le bureau national du Parti socialiste.