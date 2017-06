Jacqueline Gourault nommée ministre auprès du ministre de l'Intérieur

et AFP

publié le 21/06/2017 à 21:15

Elle est la deuxième centriste à faire son entrée au gouvernement avec Genevière Darrieussecq, après le départ de François Bayrou, Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard. Sénatrice du Mouvement Démocrate (MoDem) dans le département du Loir-et-Cher, Jacqueline Gourault a été nommée mercredi 21 juin ministre auprès du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, a annoncé Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée.



Âgée de 66 ans, Jacqueline Gourault est une ancienne enseignante en histoire-géographie. Dès 1983, elle a été élue dans son département de la région Centre. Membre du premier cercle de François Bayrou qu'elle suit dans l'ombre depuis trente ans, elle est sénatrice depuis 2001 et occupe la place de vice-présidente du Sénat depuis 2014. "Une des chances de ma vie", aime à dire l'ancien garde des Sceaux en parlant d'elle. Leur première rencontre a lieu au début des années 1980, alors qu'il devait animer une réunion. "Il y avait du brouillard, je suis arrivé avec une heure trente de retard... Ce soir-là, il y avait douze personnes et, parmi les douze, Jacqueline Gourault. Eh bien, si j'avais dû faire 1.000 kilomètres pour venir, s'il y avait eu moitié moins de monde à l'arrivée, j'aurais quand même réalisé une sacrée belle affaire ! "

En 1993, elle avait fait parler d'elle en se présentant contre Jack Lang aux élections législatives, alors qu'il était maire de Blois. Membre de l'équipe dirigeante du MoDem depuis 2007, elle a soutenu Alain Juppé lors de la primaire de la droite de 2016 puis a parrainé Emmanuel Macron. Dans sa vie privée, Jacqueline Gourault est mariée, mère de deux enfants et également férue d'équitation.