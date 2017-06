publié le 21/06/2017 à 09:00

Invité de RTL au lendemain du second des élections législatives, Christophe Castaner avait annoncé un remaniement "technique et non d'ampleur". Mais deux jours plus tard, la situation a changé. Après avoir demandé la démission de Richard Ferrand, pour qu'il prenne la présidence du groupe REM à l'Assemblée, Emmanuel Macron doit faire face à trois nouvelles démissions.



La ministre des Armées Sylvie Goulard a annoncé sa démission. "Dans l'hypothèse où l'enquête préliminaire visant le MoDem conduirait à vérifier les conditions d'emploi de mes assistants au Parlement européen, je souhaite être en mesure de démontrer librement ma bonne foi et tout le travail que j'y ai accompli", explique-t-elle dans un communiqué

Et il n'en fallait pas plus pour faire s'écrouler le château de carte du MoDem. François Bayrou a également annoncé qu'il quittait son poste de garde des Sceaux alors que, quelques minutes plus tard, Marielle de Sarnez faisait de même. Le deuxième gouvernement d'Édouard Philippe sera annoncé mercredi 21 juin avant 18 heures. Quels seront les contours de cette nouvelle équipe ? Le Premier ministre a d'ores et déjà sous-entendu qu'i fallait s'attendre à l'arrivée de nouveaux arrivants en provenance des Républicains.

Suivez le remaniement ministériel en direct :

09h00 - Après les démissions de Sylvie Goulard, François Bayrou et Marielle de Sarnez, le MoDem sera-t-il présent au sein du deuxième gouvernement d'Édouard Philippe ? La question de la participation du parti centriste n'était pas encore tranchée ce mercredi matin, selon une source du MoDem.



08h50 - Le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, évoque un simple "choix personnel" de la part de François Bayrou. "Je respecte ce choix, il souhaite se défendre dans ce dossier, donc se donner les moyens de le faire", a-t-il expliqué avouant cependant que cela "simplifiait la situation".



08h45 - Bonjour et bienvenue pour suivre cette journée jusqu'au remaniement ministériel attendu cet après-midi.