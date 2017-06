et Sylvain Charley

Le retrait de François Bayrou ce mercredi 21 juin a provoqué la première crise du quinquennat Macron. Toutefois, à travers cette décision, l'ancien garde des Sceaux a souhaité "clarifier sa décision et retrouver sa liberté de parole pour assurer sa défense", estime Jean-Paul Delevoye, qui a présidé la commission d'investiture des législatives pour La République En Marche. "À partir du moment où il défendait des principes, il se les était appliqués à lui-même", précise l'ancien chiraquien.



Ce dernier explique que le mouvement REM est en action : annonce du nouveau gouvernement aujourd'hui, Conseil des ministres demain, réception des nouveaux parlementaires et élection du président du groupe. "Dès la semaine prochaine, le Premier ministre va engager un programme gouvernemental extrêmement précis sur les six prochains mois".

Même si les départs de quatre ministres et secrétaires d'État ont affecté l'image du président de la République,, "tout est en place aujourd'hui pour répondre à l'attente extrêmement importante de nos concitoyens sur la volonté d'agir du gouvernement, la volonté de transformer notre pays", insiste Jean-Paul Delevoye.