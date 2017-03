"Quotidien" révèle les 24 contrats des filles de Bruno Le Roux à l'Assemblée

publié le 20/03/2017 à 20:29

Bruno Le Roux a-t-il embauché ses filles de 16 ans comme assistantes parlementaires ? Selon l'émission Quotidien diffusé sur TMC, ses deux filles auraient travaillé à ses côtés "alors qu'elles étaient lycéennes puis étudiantes". Le ministre de l'Intérieur affirme : "Bien entendu, j'ai mes filles qui ont travaillé avec moi des étés, notamment, ou des périodes de vacances scolaires, mais jamais en permanence".



L'émission précise que les filles du ministre sont aujourd'hui âgées de 23 et 20 ans. Au total, elles auraient cumulé 14 et 10 CDD chacune sur les périodes des vacances scolaires, entre 2009 et 2016, alors que leur père était député de la Seine-Saint-Denis (1997-2017). Les contrats cumulés atteindraient la somme d'environ 55.000 euros. "Toutes les dates de contrat dont nous disposons ont été confirmées par le cabinet du ministre. Chacune des filles commence à travailler à l’Assemblée nationale pendant ses années lycées, à l’âge de 16 ans", précise Quotidien. Mais l'aînée aurait signé son premier contrat, d'une durée de douze jours, à 15 ans. Pour rappel, il est possible de travailler à l'Assemblée nationale dès 14 ans sur la période des congés scolaires.

Des contrats alors qu'elles étaient en stage ou en cours ?

Le cabinet de Bruno Le Roux affirme que "tous les contrats ont bien évidemment été établis en respectant les âges permettant de travailler, en lien avec les services de l'Assemblée". Quotidien souligne certains contrats, comme celui de la fille aînée du ministre. Il est daté du 10 juin au 9 septembre 2013. Mais elle aurait été en stage à temps plein chez Yves Rocher. "Comment a-t-elle pu assurer les deux postes en même temps ?", demande Quotidien. Son cabinet répond : "Chaque contrat faisait l'objet de missions qui ont été honorées (…), puisque ces missions ont pu être effectuées en horaires renforcés avant et après le stage, et en travail à distance durant le stage (travail de rédaction, mise à jour de fichiers, recherches, etc) et durant plusieurs jours supplémentaires à l'automne".

En ce qui concerne la second fille de Bruno Le Roux, elle aurait signé un contrat allant d'avril à mai 2015, période à laquelle elle avait cours. "La mission a pu être effectuée en horaires renforcés les premières semaines puis s'est poursuivie en plus du temps universitaire les semaines qui ont suivi jusqu'à ce que la mission confiée ait été réalisée", a une fois encore répondu son cabinet.