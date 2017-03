publié le 21/03/2017 à 00:33

La question de l'embauche des proches de politiques refait surface mais cette fois-ci à gauche. Selon nos informations, Bruno Le Roux va être reçu par Bernard Cazeneuve après les révélations de "Quotidien" concernant les contrats octroyés à ses deux filles au sein de l'Assemblée nationale. Selon l'émission diffusée ce lundi 20 mars, les enfants du ministre de l'Intérieur auraient cumulé 14 et 10 CDD chacune sur les périodes des vacances scolaires, et ce, entre 2009 et 2016 alors qu'il était député de Seine-Saint-Denis.



L'émission "Quotidien" présentée par Yann Barthès sur TMC a diffusé ce lundi 20 mars une séquence dans laquelle une journaliste révèle que le ministre de l'Intérieur aurait fait bénéficier à ses deux filles de contrats à l'Assemblée nationale durant les vacances scolaires pour du "secrétariat parlementaire".

De simples "boulots d'été"

Des emplois qui débutent alors même que les filles de Bruno Le Roux sont encore lycéennes. Embarrassé par la question de la journaliste lui demandant s'il avait bien eu recours à cette pratique, le ministre de l'Intérieur élude, préférant parler de "boulots d'été". Pourtant selon les informations de "Quotidien", il s'agirait bien de contrats et non de stages pour une somme totale de 55.000 euros.

"Chaque contrat faisait l'objet de missions qui ont été honorées (...), puisque ces missions ont pu être effectuées en horaires renforcés avant et après le stage, et en travail à distance durant le stage (travail de rédaction, mise à jour de fichiers, recherches, etc.) et durant plusieurs jours supplémentaires à l'automne", a répondu le cabinet du ministre, selon des propos rapportés par "Quotidien".

INFO: Cazeneuve recevra ce mardi à Matignon Bruno Le Roux pour parler des révélations de Quotidien sur les emplois de ses filles. — Benjamin Sportouch (@BSportouch) 20 mars 2017