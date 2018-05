et AFP

publié le 05/05/2018 à 20:14

La France a fait part de sa "ferme désapprobation" samedi 5 mai et en appelé au "respect de la mémoire des victimes" après que le président américain Donald Trump a utilisé les attentats de 2015 à Paris pour défendre le droit de porter une arme.



"La France exprime sa ferme désapprobation des propos du président Trump au sujet des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et demande le respect de la mémoire des victimes", a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Agnès von der Mühll, dans un communiqué.

