et La rédaction numérique de RTL

publié le 05/05/2018 à 18:10

Les propos de Donald Trump ont déjà fait couler beaucoup d'encre. Au cours de la convention annuelle de la National Rifle Association (NRA), puissant lobby pro-armes américain, qui se tenait à Dallas (Texas), le président américain s'est vanté de protéger le deuxième amendement de la constitution américaine, sacralisant le droit à posséder une arme à feu.



Pour défendre ses propos, le milliardaire a évoqué les attentats du Paris, qui ont endeuillé la France le 13 novembre 2015, en mimant les exécutions perpétrées par les terroristes de Daesh à Paris. "Si un employé, ou juste un client avait eu une arme, ou si l'un de vous dans l'assistance avait été là avec une arme pointée dans la direction opposée, les terroristes auraient fui ou se seraient fait tirer dessus, et ça aurait été une toute autre histoire", a affirmé Donald Trump.

Sur RTL, l'ancien ministre de l'Intérieur de François Hollande, en poste à Beauvau au moment des attentats, a fermement condamné ce discours. "Ses propos ne sont en tous les cas ni dignes de l'amitié qui doit exister entre nos deux pays, ni dignes de la nécessaire retenue et du nécessaire respect qui doit toujours inspirer les propos d'un chef d'État quel qu'il soit", déclare le socialiste. "Le respect se mesure dans les attitudes, les propos et dans la manière dont on parle des événements qui ont tragiquement endeuillé notre pays."

François Hollande et Manuel Valls, respectivement président de la République et Premier ministre lors des attentats, ont également condamné la teneur du discours de Donald Trump.