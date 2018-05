publié le 02/05/2018 à 06:49

Ce n'est pas du médecin militaire de la Maison Blanche dont je vais vous parler. Lui aussi a des malheurs. Donald Trump l'apprécie tellement qu'il voulait récemment le nommer à la tête du ministère des Anciens Combattants, une grosse administration ici. Finalement il a préféré y renoncer, car la presse écrivait qu'il est surnommé "Candy Man" ("l'homme bonbon"), car visiblement il est connu pour distribuer des médicaments comme des bonbons.



Non, je veux parler du médecin personnel de Trump, avant qu'il ne soit président. Son médecin pendant trente ans. Auparavant, Trump était le patient de son père. Le Dr Harold Bornstein ne passe pas vraiment inaperçu. Il a des cheveux longs, un côté Pierre Richard.

On avait appris ici à le connaître pendant la campagne présidentielle. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il parle de "torture". Il dit s'être senti "violé". Et il met en cause le fidèle garde du corps de Donald Trump, un ancien policier qui le suit depuis longtemps.

"Violé"

Le Dr Harold Bornstein parle d'un "raid" (c'est son expression). Il affirme que l'an passé, il a vu débarquer un jour ce garde du corps de Trump, accompagné de deux hommes. Ils auraient embarqué de force tout le dossier médical de Trump, les résultats d'examen, etc.



La Maison Blanche explique, ces dernières heures, qu'il n'est pas anormal de s'assurer que des informations médicales privées du Président ne traînent pas dans la nature. Mais le docteur est choqué par la méthode. C'est pour ca qu'il dit qu’il s'est senti "violé".



Ce "raid" a eu lieu deux jours après que le Dr Bornstein a parlé à la presse, et révélé notamment que le nouveau président prenait de la Finastéride. Vous connaissez peut-être le nom commercial, le Propecia. C'est un médicament qui agit sur la prostate, et que prennent des hommes pour ralentir la chute des cheveux. Il peut, par ailleurs, avoir un effet secondaire sur certains patients : un effet assez négatif sur les performances de l'érection.



Un bulletin médical dicté par Trump ?

C'est un drôle de docteur, quand même, s'il révèle ainsi les traitements de son patient à la presse. On comprend que Donald Trump ait coupé les ponts avec lui. Et c'est aussi pour cela que le docteur est malheureux. Il rêvait d'être son médecin à la Maison Blanche.



Et puisqu'il est plein de rancœur, il vient aussi de révéler les coulisses de l'épisode qui l'a rendu célèbre, au début de la campagne en 2015. Il avait publié un bulletin de santé du candidat septuagénaire qui était tellement élogieux et plein de superlatifs qu'il en était grotesque. Il écrivait à propos de Trump : "Sa force physique et sa vigueur sont extraordinaires (...) Je peux affirmer sans équivoque que si monsieur Trump est élu, il serait l'homme en meilleur santé jamais élu à la présidence".





Ce n'est pas vraiment un ton habituel de médecin pour un bulletin médical. Et bien le Dr Borsntein révèle aujourd'hui que c'est Donald Trump qui lui avait dicté à l'époque ce communiqué, au style très reconnaissable.