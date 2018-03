"March For Our Lives" : manifestations massives contre les armes à feu

"Plus jamais ça", proclame la pancarte tenue par cette jeune femme lors de la "March For Our Lives", le samedi 24 mars

Paul McCartney a participé à la "March For Our Lives" à Washington le samedi 24 mars. "L'un de mes plus proches amis a été la victime des armes à feu", a-t-il expliqué.

Une pancarte qui réclame "moins d'armes et plus d'amour" à Washington, le samedi 24 mars

Deux étudiants lors de la manifestation "March For Our Lives" à Washington, le samedi 24 mars

Des centaines de milliers de personnes ont participé à Washington à la manifestation "March For Our Lives" le samedi 24 mars.

Des manifestant pendant la "March For Our Lives" à Washington, le samedi 24 mars

publié le 24/03/2018 à 22:40

À Washington, une marée humaine a investi les avenues entre la Maison Blanche et le Capitole. Il y avait 800.000 personnes, selon les organisateurs cités par NBC. "Plus jamais ça !" était le mot d'ordre fédérant ces adultes et adolescents, exaspérés par la répétition des fusillades dans les écoles. Oscillant entre recueillement et revendications politiques, ils ont affiché une détermination tournée vers l'avenir.



Cristallisant cette émotion, la petite fille de Martin Luther King, âgée de seulement 9 ans, a lancé un appel vibrant, suscitant l'admiration des manifestants. S'inspirant du célèbre discours de son grand-père, Yolanda Renee King a lancé: "Je fais un rêve dans lequel trop c'est trop. Il ne devrait pas y avoir d'armes dans ce monde".

L'événement national, baptisé "March for Our Lives" - "Marchons pour nos vies"-, est une réaction au massacre le 14 février de 17 personnes dans un lycée de Floride.

D'origine spontanée, cette initiative est devenue la plus grande manifestation contre les armes de l'histoire des États-Unis.

Des centaines de marches dans le reste du pays

Des centaines de marches se sont déroulées dans d'autres villes des États-Unis et dans le monde avec, partout, les jeunes comme force d'impulsion. À New York, Atlanta, Chicago, Dallas, Houston, St. Paul, Nashville, Seattle ou Los Angeles mais aussi notamment à Londres, Montréal, Ottawa ou Édimbourg, les habitants sont sortis en nombre. Ils ont crié leur frustration, alimentée par l'inaction des législateurs et des pouvoirs publics, réticents à agir contre la National Rifle Association (NRA), le puissant lobby des armes.