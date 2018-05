Projet de loi Schiappa : l'Assemblée nationale vote la verbalisation de rue

publié le 17/05/2018 à 11:35

Elle en avait fait l'une des mesures phares de son projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles, voté ce mercredi 16 mai 2018 par l'Assemblée nationale. Marlène Schiappa s'est réjouie de l'adoption de la mesure sur la verbalisation de rue pour "outrage sexiste". Pour la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, l'adoption de ce texte est une première victoire, après trois jours de débats animés dans l'hémicycle.



Le projet de loi, qui doit maintenant être débattu au Sénat, a été approuvé par 115 voix contre 29 et 25 abstentions. Parmi les mesures controversées, l'article 2 concernant la répressions des abus sexuels sur mineurs a été l'objet de discussions passionnelles, entre ses défenseurs et ses détracteurs qui y voient la promesse d'une correctionnalisation du viol sur mineurs.

La secrétaire d'État s'est également félicitée de l'adoption d'une mesure qu'elle avait beaucoup défendu : la verbalisation pour sanctionner le harcèlement de rue. "Enfin, il ne sera plus permis d'intimider, de suivre, d'invectiver les femmes dans l'espace public !", s'est réjouie Marlène Schiappa sur Twitter.

La verbalisation de rue a été votée hier à l’ Assemblée Nationale !

Enfin, il ne sera plus permis d’intimider, de suivre, d’invectiver les femmes dans l’espace public ! ¿#PJLVSS #LoiSchiappa #metoo#harcelementderue https://t.co/sx3bTTlDRq — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 17 mai 2018

Elle souhaite punir d'une amende immédiate de 90 euros, pouvant être assortie d'un stage de civisme, les personnes coupables d'"outrage sexiste", c'est-à-dire prise en flagrant délit d'insultes, de menaces, de regards insistants ou obscènes, de sifflements ou du fait de suivre volontairement une personne dans un espace public.



La secrétaire d'État s'est défendue des critiques sur la mise en application de cette mesure. "C'est une nouveauté mondiale, qui fera partie des tâches des policiers du quotidien. En Belgique, cela ne marche pas parce qu'il faut aller déposer plainte", a-t-elle expliqué devant les députés, ce mercredi, rappelant que "huit femmes sur dix ont peur de sortir toute seule le soir dans la rue".