publié le 16/05/2018 à 13:15

Marlène Schiappa voit rouge. Dans la nuit du 15 au 16 mai, le ton est monté à l'Assemblée Nationale où les députés ont achevé tard l'examen du projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes. L'article 2 du texte a concentré les débats, décrié depuis quelques jours par l'opposition et les associations qui y voient la promesse d'une correctionnalisation du viol.



Une crainte partagée par le député Les Républicains Fabien di Filippo qui n'a pas hésité à s'en prendre directement à la ministre en charge de l'Égalité entre les hommes et les femmes. "Madame la ministre, ce qui est irresponsable et incompréhensible pour les Français, c'est que vous puissiez manquer à votre parole et faire passer votre conception libertaire des rapports sexuels, y compris entre mineurs et majeurs, avant la protection de nos enfants!" a-t-il déclaré, faisant allusion aux romans érotiques écrits, vraisemblablement, par la ministre.

Cette attaque personnelle a fait sortir Marlène Schiappa de ses gonds. "Je demande une suspension de séance. M. le député Filippo n'a pas à m'insulter de la sorte ni à faire de suppositions qui sont totalement déplacées dans le cadre des débats qui démontrent une fois encore sa misogynie crasse et son ignorance profonde de ce qu'est la liberté des femmes !" a-t-elle déclaré, avant d'y revenir sur son compte Twitter.

Propos inqualifiables et hallucinants de M. Di Filippo à mon encontre qui fait référence à ma « vie sexuelle » pour justifier son argumentaire !

Je demande une suspension de séance.

Merci @DimitriHoub17 et @RixainMP pour leur rappel au règlement. #directAN #sexisme — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 15 mai 2018