Les députés ont approuvé mercredi 16 mai en première lecture le projet de loi de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, après trois jours de débats souvent passionnels, notamment sur la répression des abus sur mineurs. Le texte, qui doit maintenant être débattu au Sénat, a été approuvé par 115 voix contre 29 et 25 abstentions. La majorité REM-Modem a voté pour, tout comme le groupe UDI-Agir/Indépendants. Les Républicains se sont abstenus et la gauche, insoumise, communiste ou socialiste, a voté contre.



À l'exception de la REM, tous les groupes, même ceux qui ont voté pour, ont déploré l'abandon par Marlène Schiappa de son intention d'instaurer une "présomption de non-consentement", qui impliquait que toute pénétration sur un mineur de moins de 15 ans serait considérée comme un viol.

Une telle présomption, à laquelle le gouvernement a renoncé par crainte d'une censure constitutionnelle, était attendue par les associations de défense des droits des femmes et des enfants après deux affaires récentes où des fillettes de 11 ans avaient été considérées par la justice comme consentantes.

- C'est la fin du rêve pour l'OM, balayé 3-0 par l'Atlético de Madrid en finale de la Ligue Europa, à Lyon. Prochain objectif pour les Marseillais : la qualification en Ligue des champions.



- La ZAD de Notre-Dame-des-Landes est une nouvelle fois évacuée. Les gendarmes ont démarré l'expulsion de zadistes dès 5h30 pour lever quelques barrages, où sont notamment retranchés les individus les plus radicaux.



- Verra-t-on un jour l'affaire Grégory résolue ? 34 ans après le meurtre du petit garçon, l'enquête n'en finit plus d'enchaîner les ratés.



- Une nouvelle mosquée fermée dans l'Hérault, sur décision de la préfecture. La salle de prières de Gigean et les prêches de son imam salafiste étaient dans le collimateur des autorités depuis un long moment.



- L'enquête visant Gérald Darmanin pour abus de faiblesse a été classée sans suite. Une habitante de Tourcoing prétendait s'être sentie obligée de lui accorder des faveurs sexuelles en échange d'un logement.