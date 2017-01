VIDÉO - Le candidat à la primaire de la gauche a affirmé qu'une proposition, présente sur son site de campagne, n'était pas de lui.

> Bennahmias ne reconnaît pas une mesure présente sur son site

par Eléanor Douet publié le 12/01/2017 à 23:07

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Jean-Luc Bennahmias aurait-il oublié une mesure qu'il porte et qu'il développe sur son site de campagne ? C'est en tout cas la question que l'on peut se poser après un échange entre le candidat à la primaire et les trois journalistes du débat de ce jeudi 12 janvier. Lorsque Elizabeth Martichoux lui fait remarquer que sa seule proposition liée à la lutte contre le terrorisme consiste en la création d'"un corps de vigiles de sécurité", Jean-Luc Bennahmias semble surpris et affirme ne pas porter cette mesure. "J'apprends que je veux créer ce corps (...) Je ne sais pas où vous avez lu ça", affirme-t-il. Elizabeth Martichoux et Gilles Bouleau insistent et expliquent avoir lu cette proposition juste avant le début du débat. Jean-Luc Bennahmias rend alors responsable Internet. "On a toujours des surprises quand on fait des choses sur Internet", explique le président du Front démocrate.

Crédit : Site de campagne Jean-Luc Bennahmias Les propositions liées à la sécurité sur le site de Jean-Luc Bennahmias

Mais une fois sur le site officiel de campagne du candidat, impossible de ne pas le voir. La proposition est écrite noir sur blanc. Dans le volet sécurité, le candidat écrit vouloir "constituer un corps de vigiles de sécurité agrées par le ministère de l’Intérieur qui pourront avoir des armes non létales pour immobiliser les éventuels terroristes dans chaque centre commercial ou supermarché avant l’arrivée des forces de l’ordre et renforcer le maillage de sécurité national gradué et plus efficace".



Sur les réseaux sociaux, les soutiens de Jean-Luc Bennahmias notent que cette mesure a été mise en place par le gouvernement Valls au 4e trimestre 2016 et qu'elle ne figure donc plus au programme du candidat pour 2017.