Que se passe-t-il entre François Hollande et Manuel Valls, depuis que le premier a renoncé à se représenter et le second s'est présenté à la primaire de la gauche ? Selon les informations du Canard Enchaîné de ce mercredi 4 janvier, ils ne se sont "même pas souhaité une bonne année. Les deux hommes n'ont eu aucun contact" depuis son départ de Matignon. "Nous nous sommes parlés il y a quelques jours pour nous souhaiter la bonne année et je lui ai dit combien j'avais apprécié la dignité de son intervention devant les Français", a rectifié Manuel Valls à l'antenne de RTL. L'ancien premier ministre qualifie l'information du journal de "plaisanterie".



Concernant le silence du président de la République sur la primaire de la gauche, le candidat rappelle que "François Hollande a décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République et de ne pas passer par la primaire de la gauche, ce n'est pas pour ce remettre dans le débat dans la primaire". Mais alors que le chef de l'État n'a accordé son soutien à aucun des candidats, l'ancien premier ministre sous-entend qu'il a ses faveurs.



"Ne pensez pas un seul instant que François Hollande ne suit pas cette primaire avec intérêt et qu'il ne souhaite pas la victoire de celui qui a assumé les responsabilités du pouvoir, qui assume le bilan et qui ouvre d'autres choix. Mais laissez au président de la République le soin de s'exprimer. Il le fera après la primaire. Sa parole comptera", assure-t-il.