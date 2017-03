Présidentielle : François Fillon assure qu'il "tiendra"

publié le 02/03/2017 à 07:00

À droite, l'heure n'est pas au désistement. Dans les colonnes du Midi Libre de ce jeudi, François Fillon indique qu'il se "tiendra" à sa décision de se présenter à l'élection présidentielle et compare son cas à celui d'un pilote pour qui "abandonner une course, ce n'est pas naturel".



"Je suis candidat. Et quel que soit le calendrier judiciaire, je m'en remets au suffrage universel (...) La justice n'a pas à dicter le calendrier démocratique", estime l'ancien Premier ministre, pourtant prochainement entendu par les juges, le 15 mars prochain, en vue d'une mise en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs visant sa famille.

"J'ai déjà montré pendant la campagne de la primaire que je savais résister à la litanie des mauvais sondages qui, au bout du compte, ont été démentis par le vote", explique aussi François Fillon. Et de répondre, à la question de savoir s'il avait pensé, mercredi matin, à se retirer de la course à l'Élysée : "Abandonner une course, pour un pilote, ce n'est pas naturel".

Drôle de façon de faire pour quelqu'un qui distribue si facilement les leçons de morale François Fillon à propos de François Bayrou





S'il dit "regretter que certains aient préféré arrêter le combat", le candidat de la droite affirme aussi s'être entretenu mercredi avec Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, tout comme "avec tous ceux qui (le) soutiennent".



"J'ai écouté les prudents, j'ai senti le soutien des courageux. J'ai pris ma décision en conscience. Et je m'y tiendrai avec le soutien de tous les Français qui ne veulent pas se laisser voler l'élection présidentielle", explique-t-il aussi.



Enfin, l'ex ministre attaque François Bayrou et sa décision de rejoindre Emmanuel Macron dans sa campagne présidentielle : "Je m'étonne qu'il ait choisi un candidat auquel il reprochait, il y a seulement quelques mois, d'être la marionnette de la finance. Cela en dit long sur la solidité de ses convictions, qui sont indexées sur le nombre de circonscriptions qu'on lui offre. Drôle de façon de faire pour quelqu'un qui distribue si facilement les leçons de morale", dit-il.