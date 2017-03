Affaire Fillon : "Attaquer la justice n'est jamais utile", dit François Falletti

publié le 01/03/2017 à 19:40

François Fillon maintient coûte que coûte sa candidature pour l'Élysée. Convoqué par les juges d'instruction le 15 mars prochain, il dénonce ce mercredi 1er mars un "assassinat politique". "Je n'ai pas été traité comme un justiciable comme les autres. (...) La présomption d'innocence a complètement et entièrement disparu", a-t-il lancé à la mi-journée dans une conférence de presse exceptionnelle, au cours de laquelle il a affirmé son maintien dans la course à la présidentielle. "On est en présence d'une affaire tout à fait exceptionnelle et donc les réactions sont également exceptionnelles", analyse François Falletti, ancien procureur général de Paris. "Attaquer la justice n'est jamais quelque chose d'utile, estime-t-il toutefois. Le débat se fait dans les salles d'audience et dans les cabinets des magistrats".



"C'est sûr que la justice est là pour mener ses investigations, appliquer la loi, conduire les affaires, les dossiers, affirme le magistrat dans un discours en demi-teinte. Que le candidat à l'élection présidentielle s'interroge sur les raisons pour lesquelles, à un moment donné, certains documents arrivent dans les locaux d'un journal, pourquoi à un moment donné il y a des éléments de procédure qui se retrouvent dans un autre journal, pourquoi les choses vont quand même très vite, je crois que tout cela est un peu compréhensible", estime-t-il, tandis que François Fillon a remis en cause, ce 1er mars encore, toutes les autorités discutant sa légitimité dans la campagne présidentielle.

"Je pense qu'il faut une certaine sérénité, que tout le monde retrouve un peu son rôle", affirme François Falletti, qui reprend le terme de "retenue" employé par le président du Sénat Gérard Larcher pour inviter à l'apaisement dans un climat politique plus que tendu. "On a toujours fait attention, en tant que magistrats, dans les périodes électorales. On tient compte de ce contexte", affirme François Falletti, qui rappelle que "le calendrier de la justice est totalement autonome".