"François Fillon doit prendre conscience de la situation", estime une députée LR

publié le 01/03/2017 à 23:13

François Fillon a donc annoncé qu'il ne se retirerait pas et ce, malgré sa convocation devant les juges le 15 mars prochain en vue de sa mise en examen. Depuis, plusieurs soutiens ont lâché le candidat de la droite et du centre, comme Bruno Le Maire ou l'UDi qui "suspend" sa participation à la campagne. "Je demande à François Fillon de tirer les conséquences de la journée que nous venons de vivre", lance Catherine Vautrin, vice-présidente Les Républicains de l'Assemblée nationale et députée de la Marne. "Il a un rendez-vous judiciaire très important dans une quinzaine de jours, qui nécessite probablement toute son énergie pour défendre son honneur, et dans le même temps, nous sommes à deux mois des élections présidentielles", rappelle Catherine Vautrin. "Il s'agit de l'avenir de la France", selon elle.



Pour la députée, la droite et le centre ont besoin d'un candidat "qui soit totalement dédié à la campagne électorale". La principal préoccupation à l'heure actuelle pour Catherine Vautrin n'est pas de trouver un autre candidat, un plan B, mais que François Fillon "prenne conscience de la situation" et se retire au profit d'un autre.

Impossible de mener une campagne normale

Malgré une situation plus que délicate, François Fillon poursuit sa campagne. Il s'est rendu au Salon de l'agriculture en milieu d'après-midi, où l'accueil n'a pas été des plus chaleureux. Et c'est bien là le problème pour Catherine Vautrin. "Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est que la situation personnelle de François Fillon ne lui permet pas de faire une campagne sans qu'il y ait, régulièrement, des difficultés liées aux problèmes qu'il a avec la justice".