publié le 09/04/2017 à 07:55

Il existe un large éventail de coupes faims naturels. Choisir celui qui vous correspond le mieux vous permettra de maintenir un poids de forme à l'année. Les pignons de pain provoquent par exemple la chute de deux hormones de l’appétit et favorisent la fermeture du pylore, la sortie de l'estomac. Il est donc recommandé d'en mettre sur la salade ou le riz pour mieux contrôler son appétit. Les pignons de pain prouvent qu'il est possible de maigrir avec des bonnes choses.



Autre produit : la noix du Brésil. Alors que l'on pensait qu'elle faisait grossir, une étude a montré qu'au contraire, elle permettait de contrôler son appétit. En effet, ces noix augmentent la satiété et font légèrement baisser le cholestérol. Une autre étude a étudié un groupe de sujets qui se nourrissaient uniquement des noix du Brésil. Conclusion : ils ont mincis après cet essai. Mais pour que l'effet soit bénéfique, il est impératif de les manger sans sel.