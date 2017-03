publié le 31/03/2017 à 16:16

France Télévisions tente de trouver une sortie concernant la tenue du débat de jeudi 20 avril après les vives critiques de Jean-Luc Mélenchon, de François Fillon ou d'Emmanuel Macron. Malgré les réticences des uns et des autres, Michel Field, patron de l'information de France Télévisions, garde espoir. "Nous gardons la tête froide et allons de l'avant", en précisant qu'un rendez-vous est d'ores et déjà fixé avec les représentants de tous les candidats le 11 avril. Balayant les doutes, Michel Field assure qu'"il y aura un grand rendez-vous politique sur France 2 le 20 avril", précisant par ailleurs que les invitations ont été envoyées aux politiques le 31 janvier.



Revenant sur la réunion de crise qui a eu lieu jeudi 30 mars au siège de France Télévisions, Michel Field, tient à préciser : "Ce ne sont pas les contestations des candidats qui ont provoqué la réunion d'hier mais la préoccupation du CSA", explique-t-il alors que ce nouveau round politique est censé se tenir à seulement trois jours du premier tour du scrutin. Le directeur de l'information de la chaîne publique se justifie en invoquant les agendas très chargés "de ces messieurs-dames les candidats". "Si l'on avait pu avancer le débat à trois ou quatre jours, on l'aurait fait. Mais j'ai bon espoir que tout le monde se retrouve le 20 avril", conclut-il optimiste.