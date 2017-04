publié le 03/04/2017 à 06:28

Cette fois-ci, aucun des onze candidats à l'élection présidentielle n'a été oublié. Après une joute verbale organisée entre les cinq favoris des sondages, sur TF1 le 20 mars dernier, un nouvel exercice aura lieu mardi 4 avril à 20h40 sur CNews et BFMTV. C'est la première fois, en France, qu'un débat rassemble tous les prétendants à l'Élysée avant le premier tour.



Pendant 3 heures 30, et devant 220 personnes, essentiellement leurs proches, les participants seront interrogés par Laurence Ferrari (CNews) et Ruth Elkrief (BFMTV). Outre une minute de conclusion et d'introduction chacun, ils disposeront d'1 minute 30 pour répondre à chaque question, tout en ayant la possibilité de s'interpeller les uns les autres.

Au travers de leurs interventions, qui dureront au total une quinzaine de minutes sur l'ensemble du débat, les candidats aborderont trois thèmes : "Comment créer des emplois", "comment protéger les Français" et "comment mettre en œuvre votre modèle social". En outre, les onze participants seront disposés en arc de cercle autour de leurs intervieweuses, de François Fillon à l'extrémité gauche à François Asselineau à l'extrémité droite.



À noter, également, qu'une coupure publicitaire de six minutes interviendra à l'issue du premier thème et qu'à la demande d'une majorité des débatteurs les téléphones portables seront proscrits.