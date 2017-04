et Loïc Farge

publié le 24/04/2017 à 08:14

C'est la première conséquence de l'annonce d'un duel Emmanuel Macron - Marine Le Pen au second tour de la présidentielle en France. Les marchés asiatiques s'affichaient à la hausse lundi 24 avril. Les places financières étaient apparemment soulagées de la configuration. La Bourse de Tokyo a terminé en forte hausse sur fond de repli du yen, les investisseurs saluant la qualification du pro-européen Emmanuel Macron.



Pour le monde économique s'éloigne donc le spectre d'une victoire de Marine Le Pen, qui veut en finir avec l'euro et la libre circulation dans l'espace européen de Schengen. Cela risquerait de provoquer un "désordre majeur" et une "dislocation" de l'Union européenne, avait averti la semaine dernière la directrice générale du FMI, Christine Lagarde.