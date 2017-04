Présidentielle 2017 : bien engagé pour Macron, compliqué pour Le Pen

publié le 24/04/2017 à 11:46

Emmanuel Macron a réussi son pari de se hisser au second tour de l'élection présidentielle. Le candidat du mouvement "En Marche !" a capté 23,8% des voix, devant Marine Le Pen (21,4%). Les nombreux appels à le soutenir dimanche soir sont de bon augure. "Les choses sont bien engagées pour Emmanuel Macron. Ou, pour le dire autrement, ce sera très compliqué pour Marine Le Pen. Le Front national a généralement peu de réserves de voix pour passer de 22% à 50%", explique Emmanuel Rivière, de l'institut Kantar Sofres One Point.



Une victoire d'Emmanuel Macron au soir du dimanche 7 mai semble donc annoncée. "Les étiages des sondages réalisés dimanche soir donnent 60-40 en faveur d'Emmanuel Macron. De mon point de vue, je ne peux pas dire que c'est un second tour très ouvert. Mais il va préparer un scrutin décisif, les deux tours des élections législatives de juin", précise Emmanuel Rivière, qui rappelle toutefois l'importance du vote blanc : "Il y a eu un record de votes blancs et nuls. Le vote blanc représente 650.000 personnes, alors que le total des votes blancs et nuls est de 700.000. C'est une élection de rejet, mais il y a aussi un rejet du Front national."