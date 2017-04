publié le 24/04/2017 à 22:41

L'annonce a de quoi surprendre. En ce premier jour de campagne officielle, Marine Le Pen a mené une contre-offensive après l'appel au vote Emmanuel Macron de François Hollande, du gouvernement et d'une grande partie de la droite, en prenant "congé" de la présidence du Front national, lundi 24 avril. Une stratégie surprise, qui a pour objectif de démontrer sa capacité à "rassembler" et à s'affranchir des conflits partisans. "Nous pouvons gagner, nous allons gagner", a-t-elle assuré sur France 2.



Ratisser large pour séduire le plus de "patriotes face au candidat de la mondialisation décomplexée", telle est son ambition. Celle qui "espère le ralliement de millions de Français" a estimé que Nicolas Dupont-Aignan, candidat souverainiste de Debout la France, qui a obtenu 4,7% des suffrages exprimés au premier tour et qui fera connaître sa décision prochainement pour le second tour, avait "les mêmes convictions qu'elle". "Nicolas Dupont-Aignan a un projet extrêmement proche du nôtre, il souhaite que la France redevienne souveraine. Nous pourrions engager une conversation, je le souhaite."

Au cours de l'interview, Marine Le Pen n'a pas indiqué qui lui succéderait, et si elle redeviendrait présidente du parti fondé par Jean-Marie Le Pen en 1972 en cas de défaite une fois l'élection terminée.