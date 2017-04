publié le 19/04/2017 à 23:05

Génial ou gênant ? Philippe Poutou a récemment livré un nouveau clip de campagne sur son site internet. Le thème principal : le racisme. Connu pour ses coups d'éclats et ses mises en scène choc, comme sa parodie d'On n'est pas couché, le candidat du NPA a une nouvelle fois opté pour une narration qui ne manque pas d'originalité et qui a bien fait rire les réseaux sociaux. Tout commence donc sur un marché. On peut y voir un homme, candidat ou militant, énumérer une salve de propos racistes : "Pour une France non voilée ! Voter pour nous, et ce marché redeviendra français !"



Et c'est alors que débarque, au loin, le candidat Poutou. Il toise l'homme sur le marché. "Il y en a marre de ces racistes qui prônent la haine et qui nous divisent", lui lance le candidat du NPA. Les deux hommes s'affrontent alors, sortant chacun leurs arguments "choc". "T'en as pas marre de déblatérer toutes ces horreurs ?", balance Philippe Poutou, le ton un peu forcé. "Écoute, quand ils t'auront piqué ton boulot, ta femme et ta maison, il faudra pas venir pleurer, mon gars, hein !", répond le militant.

Exorcisme en public

Et là, Philippe Poutou et sa bande décident de se la jouer façon L'Exorciste. À chaque nouvelle punchline en faveur de l'égalité et de la tolérance, le "méchant" de l'histoire feint de recevoir un coup d'une force imaginaire. Un peu comme si le candidat du NPA et ses militants faisaient mine d'exorciser le raciste hors de l'homme. Un exorcisme d'un nouveau genre puisque le "méchant" termine au final en slip sur le sol en plein milieu du marché. Avec, en guise de conclusion, une petite référence au candidat Mélenchon : "C'est clair, Poutou, c'est pas un hologramme..."