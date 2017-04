publié le 16/04/2017 à 16:14

On savait que Jean-Luc Mélenchon et Nathalie Arthaud ne portaient que peu d'intérêt pour l'Élysée. Il en est de même pour Philippe Poutou. S'il venait à remporter la présidentielle, il est hors de question pour le candidat du Nouveau parti anticapitaliste de déménager. Peu admiratif des institutions de la Ve République créées par le général de Gaulle, l'ouvrier de l'usine Ford de Blanquefort (Gironde) voudrait en finir avec l'idée que l'Élysée accueillerait le président de la République et son ou sa conjoint(e).



Invité de TF1, samedi 15 avril, il dit vouloir tout bonnement transformer la résidence présidentielle en "musée". Et plus précisément en "musée du pouvoir à l'ancienne". Histoire de dénoncer un peu plus encore "l'absence de démocratie". "De ce qu'il y avait de pas démocratique, des politiciens véreux, magouilleurs." En outre, le candidat a dévoilé sa première mesure symbolique s'il remportait la présidentielle, à savoir la suppression du défilé militaire du 14 juillet.

