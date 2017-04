publié le 18/04/2017 à 12:39

En interpellant plusieurs fois Marine Le Pen et François Fillon, Philippe Poutou avait réussi à tirer son épingle du jeu lors du Grand débat, diffusé le 4 avril dernier sur BFMTV et Cnews."Je suis ouvrier à l'usine Ford à Bordeaux, et à part Nathalie Arthaud sur ce plateau, je crois que je suis le seul à avoir un métier normal", avait-il lancé pendant sa minute de présentation.



Après avoir taclé la présidente du Front national sur ses affaires, affirmant que : "Nous, quand on est convoqués par la police, nous n'avons pas d'immunité ouvrière", le candidat du NPA a ensuite dénoncé les "politiciens corrompus, déconnectés de la réalité" en visant le vainqueur de la primaire de la droite. "François Fillon, plus on fouille, plus on sent la corruption, la triche, ce sont des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, l'austérité, alors qu'ils piquent dans les caisses", dit-il une première fois.

"Un cri d'agacement"

Mais c'est lors d'une seconde attaque que François Fillon est sorti de ses gonds. "Quand on voit un Fillon qui se dit préoccupé par la dette mais il y pense moins quand il se sert dans les caisses publiques...", a poursuivi Philippe Poutou, s'attirant les foudres de l'ancien Premier ministre. Après un "Oh oh" réprobateur, repris et détourné de multiples fois sur les réseaux sociaux, François Fillon avait murmuré : "Je vais vous foutre un procès, vous !".

Interrogé ce mardi 18 avril par la Voix du Nord, François Fillon a finalement expliqué qu'il ne comptait pas poursuivre en justice Philippe Poutou, à la condition qu'il "ne recommence pas". Le candidat de la droite a reconnu qu'il s'agissait d'un "cri d'agacement". "Je pense qu'on ne peut pas avoir un débat démocratique dans des conditions pareilles", a-t-il conclu.