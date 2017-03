publié le 08/03/2017 à 09:57

C'est par le biais d'une tribune publiée par Le Monde le 7 mars que Thierry Dana a annoncé sa potentielle démission. L'ambassadeur de la France au Japon, dans une lettre ouverte adressée à Marine Le Pen, a prévenu qu'il se placerait "en réserve de toute fonction diplomatique" si la candidate du Front national accédait au pouvoir, le 7 mai prochain. Celui qui doit prendre une nouvelle affectation cet été est catégorique : "Je préférerais renoncer à occuper les fonctions qui me seraient confiées plutôt que de servir la diplomatie du Front national", affirme-t-il dans sa lettre.



"Ce sera la mort dans l'âme, regrette-t-il, car quel plus beau métier que de défendre les couleurs de la France à l'étranger, de prôner la force de ses valeurs, l'universalité de son message ?" Malgré tout, le diplomate ne voit pas d'autre possibilité : "Ce métier, Madame Le Pen, je choisirais de l’abandonner s’il s’agissait de vous représenter ou de défendre vos positions".

Un choix qu'il justifie comme suit : "Un ambassadeur sert l’État et représente la France. L’un et l’autre vous dépassent. Mais il lui revient aussi de défendre loyalement les positions de son gouvernement. Je ne pourrais pas défendre loyalement vos positions, qui sont contraires à tous les principes portés par la France lorsqu’elle est grande dans le monde."

Il énonce également de quelles manières sa vision du pays diffère de celle de la candidate : "La France est conquérante et vous voulez en faire un pré carré. La France est généreuse et vous voulez en faire une boutique repliée sur elle-même. La France est créative et votre vision sent le rance. Et lorsque vous prétendez restaurer notre grandeur, vous l’enfermez dans une cave peuplée de démons que l’on croyait oubliés."



Pour expliquer sa décision, Thierry Dana évoque notamment les propos tenus par Marine Le Pen lors d'un meeting à Nantes, le 26 février. Le présidente du Front national avait exhorté les magistrats à "ne pas contrecarrer la volonté du peuple" : "Dans quelques semaines, ce pouvoir politique aura été balayé par l’élection, a-t-elle anticipé. Mais ses fonctionnaires, eux, devront assumer le poids de ces méthodes illégales. Ils mettent en jeu leur propre responsabilité." "On aura été averti !, réagit l'ambassadeur. Juges, fonctionnaires, journalistes, il faudra filer doux." Selon les derniers sondages, Marine le Pen serait en tête au premier tour de l'élection présidentielle et battue par Emmanuel Macron au second.