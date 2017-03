publié le 03/03/2017 à 12:55

Emmanuel Macron face à Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, avec une victoire pour le fondateur d'"En marche !". C'est le scénario pronostiqué par le sondage de l'institut Elabe pour Les Échos et Radio classique, publié le 2 mars 2017. Macron serait élu président avec 62% des voix contre 38% pour sa rivale.



Il ne parvient cependant pas à s'imposer au premier tour. À sept semaines du 23 avril 2017, Emmanuel Macron est crédité de 24% d'intentions de vote, soit une hausse d'un point sur un mois. La présidente du Front national serait en tête avec 27%. François Fillon, lâché par une soixantaine d'élus en 24 heures après avoir annoncé rester dans la course malgré sa convocation devant les juges, ne se qualifierait pas pour le second tour. Troisième à 19%, il perd un point par rapport à février et sept depuis janvier.

Benoît Hamon arrive quatrième ex-æquo avec avec le candidat de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, à 12,5%. Le candidat du Parti socialiste chute puisqu'il était crédité de 17% il y a un mois. Nicolas Dupont-Aignan est crédité de 3% d’intention de vote tandis que Philippe Poutou et Nathalie Arthaud recueillent chacun 1%. Cette enquête a été réalisée en ligne du 28 février au 2 mars, auprès de 1.507 personnes inscrites sur les listes électorales.